Ляшко - желающим штурмовать Раду: Вы работаете на Путина
Народный депутат Олег Ляшко утверждает, что Верховную Раду сейчас могут штурмовать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время закрытия заседания парламента.
Обращаясь к участникам акции у парламента, Ляшко заявил: "Я хочу сказать вам, тем, кто хочет штурмовать Раду, вы работаете на Путина".
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Он также обратился к тем, кто "собирается сейчас зажигать шины возле ВР, собирается ее штурмовать", с призывом остановиться и не совершать таких действий.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов также призвал не совершать противозаконных и антиконституционных действий.
Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады собрались более 1000 человек, которые очень плотно подошли к зданию.
Внутри здания парламента охрана собралась у дверей со щитами и огнетушителями.