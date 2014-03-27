Ляшко - желающим штурмовать Раду: Вы работаете на Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время закрытия заседания парламента.

Обращаясь к участникам акции у парламента, Ляшко заявил: "Я хочу сказать вам, тем, кто хочет штурмовать Раду, вы работаете на Путина".

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Он также обратился к тем, кто "собирается сейчас зажигать шины возле ВР, собирается ее штурмовать", с призывом остановиться и не совершать таких действий.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов также призвал не совершать противозаконных и антиконституционных действий.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады собрались более 1000 человек, которые очень плотно подошли к зданию.

Внутри здания парламента охрана собралась у дверей со щитами и огнетушителями.