"Правый сектор" пикетировал Верховную Раду

Активисты "Правого сектора" пикетируют Верховную Раду, сообщает Украинская правда.

Как видно из трансляции "Громадського ТВ", они принесли шины, стучат по двери парламента, разбивают стекло на дверях.

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Кроме того, активисты кричат "Революция", требуют отставки главы МВД Авакова и отправить под трибунал экс-министра обороны Тенюха.

На призывы спикера Верховной Рады Александра Турчинова прекратить провокацию "Правый сектор" реагирует криками "Позор!".



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По состоянию на 21:20 люди, которые собрались под зданием парламента поют гимн, произносят речи в микрофон и решают, что делать дальше - идти на штурм или нет.

По состоянию на 21:43 активисты расположились по периметру здания Рады - возле нескольких входов (подъездов), сообщает The Insider.

Так, возле подъезда № 5 стоит около 100 человек. С ними разговаривают несколько нардепов, в частности, Виталий Кличко.

По состоянию на 21:58 возле подъезда № 2 - около 250 человек. Они развернули импровизированный митинг. Активисты держат в руках флаги. Перед ними с громкоговорителем выступают лидеры, иногда нардепы. Среди требований, кроме отставки Авакова, также звучат призывы к депутатам выдать людям "оружие, чтобы идти на Крым".

По состоянию на 22:03 некоторые из активистов одеты в комуфляж, на них маски, балаклавы. Также видно дубинки, ножи. В то же время общая обстановка относительно спокойная, сообщает корреспондент The Insider.