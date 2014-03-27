Половину автомобильного парка органов госвласти продадут - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады.

Он подчеркнул: “Мы объявляем приватизацию всех объектов государственной собственности, которые находятся в так называемом Государственном управлении делами, – дачи, заводы и другая недвижимость, которая не нужна государству, должна быть продана”.

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По словам Яценюка, в этом году будет прекращено финансирование «Пущи-Водицы» и «Конча-Заспы», и все, кто там проживает, то есть речь идет о государственных дачах высокопоставленных должностных лиц, нынешних и бывших, должны оплачиваться ими из личных средств. Премьер предложил им за собственные средства выкупить участки земли под этими объектами по рыночной цене.