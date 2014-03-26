Обама призвал страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы

Президент США Барак Обама считает, что кризис в Украине на Крымском полуострове диктует потребность увеличения оборонных расходов со стороны стран-членов Североатлантического альянса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Обама заявил после завершения саммита ЕС-США, добавив, что коллективная безопасность НАТО не может ложиться лишь на плечи Соединенных Штатов и нескольких союзников по НАТО.

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"Если у вас есть коллективная оборона - это значит, что каждый должен принимать в этом участие. У меня была определенная обеспокоенность относительно уменьшения уровня оборонных расходов среди некоторых наших партнеров по НАТО - не всех, но многих. Расходы падают - это понятно, ведь у вас экономический и финансовый кризис, и многие страны проходят через режим финансовой экономии", - сказал Обама.

"Но ситуация в Украине напоминает нам, что свобода не является бесплатной. И мы должны быть готовы платить за вооружение, за военнослужащих, за обучение - и это требует иметь солидные силы НАТО и солидную систему сдерживания... Это не может быть заботой лишь США или Британии..." - добавил американский лидер.