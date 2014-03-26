Съезды "Батькивщины" и "УДАРа" состоятся 29 марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

«Я думаю, что это будет в эти выходные. Мы выполним закон: последняя дата, вы знаете, это 30 число, 12 часов, когда можно еще внести залог кандидату в президенты”, - сказал депутат.

На уточняющий вопрос, будет съезд в субботу или в воскресенье, Соболев отметил, что, скорее всего, это будет в субботу.

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Также, 29 марта в Киеве состоится XI съезд партии «УДАР».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Съезд начнется в 12.00 в Художественном Арсенале (ул. Лаврская, 10-12).

Как сообщал УНИАН, 30 марта заканчивается выдвижение кандидатов в президенты.

Выборы президента Украины назначены на 25 мая 2014 года.