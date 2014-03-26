Украинцы с пониманием отнеслись к отключению российских каналов - Нацсовет
На сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получает намного меньше жалоб от абонентов кабельного телевидения по поводу отключение российских телеканалов, чем это было несколько недель назад.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Нацсовета Лариса Мудрак.
По ее словам, если в начале месяца, начиная с 7 марта, Нацсовет получал шквал звонков от абонентов, которые требовали не отключать российские телеканалы, то сегодня тенденция изменилась - лишь 25% граждан жалуются в Нацсовет по поводу отключения российских каналов, а 75% с пониманием относятся к временному прекращению трансляции таких каналов.
В свою очередь, председатель Нацсовета Владимир Манжосов проинформировал, что, по состоянию на 26 марта, 443 провайдера прекратили трансляцию российских телеканалов ”Вести”, “Россия-24», «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир».
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Также он добавил, что всего в Украине 703 провайдера программной услуги, имеющие лицензию на трансляцию этих российских телеканалов.