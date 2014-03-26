Украинцы с пониманием отнеслись к отключению российских каналов - Нацсовет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Нацсовета Лариса Мудрак.

По ее словам, если в начале месяца, начиная с 7 марта, Нацсовет получал шквал звонков от абонентов, которые требовали не отключать российские телеканалы, то сегодня тенденция изменилась - лишь 25% граждан жалуются в Нацсовет по поводу отключения российских каналов, а 75% с пониманием относятся к временному прекращению трансляции таких каналов.

В свою очередь, председатель Нацсовета Владимир Манжосов проинформировал, что, по состоянию на 26 марта, 443 провайдера прекратили трансляцию российских телеканалов ”Вести”, “Россия-24», «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир».

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Также он добавил, что всего в Украине 703 провайдера программной услуги, имеющие лицензию на трансляцию этих российских телеканалов.