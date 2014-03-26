ЕС готов применить против России третий пакет санкций - Баррозу

"Мы заняли очень ясную позицию: ЕС поддерживает Украину и предупреждает Россию, что она заплатит тяжелую цену, если будет и дальше так себя вести", — заявил он во вторник в интервью Bloomberg.

Баррозу не стал уточнять, что именно может стать поводом для третьей фазы санкций, передает Росбалт.

"Для меня как председателя Европейской комиссии это означает поручение подготовить варианты действий, которые могут быть запущены в случае продолжения такого поведения России. Я лично бы хотел надеяться, что мы не дойдем до этой фазы, но готовы к ней", — пояснил он.

Третья фаза, по его словам, включает санкции по самому широкому кругу экономических вопросов, при этом ни одна сфера экономики не исключена априори из рассматриваемых вариантов.

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"Европейская экономика чувствует себя сегодня гораздо лучше, чем раньше. Еврозона сегодня — это пространство стабильности. У евро сильные позиции по сравнению с другими валютами. Конечно, наш экономический рост не такой впечатляющий, как в других частях мира, но мы видим, что наша экономика поправляется", — отметил глава ЕК.

"Естественно, если вы готовы принять политическое решение, вы должны быть готовы к его последствиям. В дискуссии в Европейском совете все 28 глав государств и правительств ясно сказали, что при необходимости готовы заплатить свою цену за то, чтобы международное право уважалось хотя бы в Европе, мы не хотим повторения таких сценариев в других европейских регионах", — подчеркнул председатель Еврокомиссии.

Кроме этого, по словам Баррозу, отмена саммита G8 в Сочи — сильный сигнал России, что такого типа поведение не может поощрятся.

"Независимость такой европейской страны, как Украина, должна уважаться", — сказал Баррозу.

"За столом переговоров я видел большую настроенность, в частности Японии, Канады и, конечно, Соединенных Штатов, выразить солидарность с Украиной, поддержать Украину и осудить действия Москвы", — добавил президент Еврокомиссии.