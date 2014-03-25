В ВР закрыли заседание, не приняв ни одного закона

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, на вечернем заседании не было принято ни одного закона, поскольку не хватало голосов народных депутатов для положительных решений.

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ВР приняла только два постановления, которые касались проведения парламентских слушаний относительно развития науки и здравоохранения, образования и социального обеспечения детей с нарушениями психофизического развития.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов в очередной раз призвал лидеров фракций и групп обеспечить явку народных депутатов на заседания парламента.