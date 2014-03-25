Милиция провела обыск в общественной организации, тезке Нацгвардии

Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении Отдела связей с общественностью и средствами массовой информации Внутренних войск МВД Украины.

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В сообщении напоминается, что в СМИ появились сообщения об обыске в штабе Национальной гвардии Украины по улице Паторжинского, 14, который проводят работники органов внутренних дел.

«Официально сообщаем, что «Национальная гвардии Украины», о которой говорится в сообщениях, является гражданской общественной организацией, которая не имеет никакого отношения к созданному в соответствии с Законом Украины от 13 марта 2014 года современному военному формированию с правоохранительными функциями, – Национальной гвардии Украины.

Целью Национальной гвардии является выполнение задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, участию в обеспечении государственной безопасности и защите государственной границы, а также ведению военных действий в случае вооруженного конфликта или угрозы нападения на территорию Украины, которое способно выполнять служебно-боевые задачи, как в условиях мирного времени, так и в условиях режима чрезвычайного и военного положения.

Пресс-служба Внутренних войск МВД призывает работников СМИ обращаться за информацией к официальным источникам и не связывать деятельность Национальной гвардии Украины с деятельностью любых других общественных организации и объединений.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, СМИ сообщили, что в штабе Национальной гвардии в Киеве по адресу Паторжинского, 14, проводится обыск. На входе в офис шесть работников милиции с автоматами не пропускают внутрь посетителей, включительно с представителями СМИ.

Вместе с тем, как сообщили УНИАН в столичном главном управлении милиции, по линии 102 поступило сообщение от владельца квартиры, которую он продолжительное время сдает квартиросъемщикам, о том, что его постояльцы ведут себя подозрительно. Для проверки полученной информации на место выехала оперативная группа.