Мы отдали России Крым своими непрофессиональными действиями - депутат

Об этом говорится в материале ТСН.

В своем обращении депутат-самовыдвиженец Игорь Палица заявил, что потеря Крыма была вызвана непрофессионализмом руководства.

Также, депутат требовал расследовать действия министра обороны, который не дал приказ военным защищать Крым, и министра энергетики и угольной промышленности, из-за которого полуостров остался без электроэнергии.

Депутаты от "Свободы" неоднократно пытались перебить Палицу.

Также депутат поблагодарил премьера Яценюка, который, по его мнению, в этой ситуации очень хорошо выполняет свои обязанности и предложил отход от квотного представительства в министерствах и областях.

«Если вы доверили премьеру управлять страной, если вы доверили ему согласовывать членов Кабинета Министров - прекратите настаивать на том, чтобы представители каждой фракции или каждой группы присутствовали в министерствах. Перед нами отвечает премьер-министр, перед премьер-министром соответствуют министры. Этот квотный принцип привел к тому, что сегодня на западной Украине нет ни руководства, ни прокуроров, ни управления внутренних дел, потому что все делится. Я очень прошу не ищите врага снаружи, враг находится здесь».