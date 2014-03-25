Рада отправила Тенюха в отставку
12:46, 25 марта 2014Политика
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Верховная Рада Украины поддержала постановление об освобождении Игоря Тенюха от должности исполняющего обязанности министра обороны Украины.
Тенюх ушел в отставку
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 депутатов из 310, зарегистрированных в сессионном зале, в частности от Партии регионов — 8, от КПУ не проголосовал ни один депутат.
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Председатель ВР Александр Турчинов отметил, что кандидатура Михаила Коваля на должность и.о. министра обороны предлагается после консультаций с военнослужащими и представителями политических сил.
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