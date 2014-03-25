Следователи проводят обыск в штабе Национальной гвардии

Как сообщает журналист "Громадського ТВ" с места событий, на входе в офис 6 работников милиции с автоматами не пропускают внутрь посетителей, включительно с прессой.

Работников СМИ пообещали пропустить после того, как выйдут следователи.

Как пишет УП, у входа в штаб стоят 4 милицейских автомобиля, из них 2 - микроавтобусы

Начальник штаба Владимир Волков по телефону сообщил, что сейчас продолжаются следственные действия, обыск, что это происходит по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова.

Волков подозревает, что его арестуют.

Перед этим он был в прямом эфире Громадського, и уже по дороге в штаб сообщил об обыске.