Аваков признал, что в новых органах власти есть «первые коррупционные ростки»

Об этом говорится в заявлении в Авакова относительно борьбы с коррупцией, текст которого размещен на сайте МВД.

”Расследования коррупционных схем важны не только и не столько с точки зрения наказания виновных и обеспечения возврата денег государству, сколько для того, чтобы выступить своеобразной прививкой в новых механизмах государственной власти, которая сейчас выстраивается, а также для того, чтобы искоренить коррупцию”, - отметил он.

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Аваков признал, что ”первые коррупционные ростки и намерения в новых органах власти уже есть”.

”Поэтому крайне важно сегодня публично говорить о тех преступлениях, которые сейчас расследуются, а также об их результатах, в том числе и промежуточных”, - говорится в заявлении.