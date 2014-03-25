Моряки изувечили "Константина Ольшанского" перед штурмом – СМИ

Источник "Думской" в Военно-морских силах Украины утверждает, что двигатели корабля украинские моряки залили цементным раствором (по другой информации — засыпали песком).

Навигационное оборудование и приборы управления огнем просто разбили.

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В итоге россиянам пришлось тянуть захваченный "Ольшанский" в базу на буксире. Ремонт обойдется Черноморскому флоту в круглую сумму — проще распилить корабль на металл.

"Команду БДК, в том числе командира Дмитрия Коваленко, доставили в Симферополь. Не исключено, что их ожидают репрессии", - сообщает издание.