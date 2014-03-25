Появилось видео захвата "Константина Ольшанского"

Ролик на YouTube выложила крымская журналистка Лиля Абібулаєва.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с боем захватили украинский БДК «Константин Ольшанский».

Всего на корабле после того, как часть экипажа покинула корабль, осталось 21 человек.

Остатки команды забаррикадировались в кают-компании.

К кораблю подплыла буксир ЧФ России, с него высадились захватчики.

Корабль захватывали со светошумовыми гранатами и дымовыми шашками. Также были слышны выстрелы из автоматического оружия.