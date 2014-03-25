Появилось видео захвата "Константина Ольшанского"
00:09, 25 марта 2014Политика
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В интернете появилось видео захвата русскими корабля "Константин Ольшанский".
Штурм русскими корабля "Константин Ольшанский". Фото Алексея Тамразова
Ролик на YouTube выложила крымская журналистка Лиля Абібулаєва.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с боем захватили украинский БДК «Константин Ольшанский».
Всего на корабле после того, как часть экипажа покинула корабль, осталось 21 человек.
Остатки команды забаррикадировались в кают-компании.
К кораблю подплыла буксир ЧФ России, с него высадились захватчики.
Корабль захватывали со светошумовыми гранатами и дымовыми шашками. Также были слышны выстрелы из автоматического оружия.
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