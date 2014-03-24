РФ не может иметь претензий по Харьковским соглашениям, потому что сама их нарушила - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга в Кабинете министров.

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"Заявления российской стороны об односторонней денонсации Харьковских соглашений - это фактически политическая спекуляция. С правовой точки зрения на сегодняшний день российская сторона является той стороной, которая нарушила соглашение о пребывании Черноморского флота на территории Украины", - отметил министр.

Он напомнил, что это Харьковское соглашение было дополнением к соглашению 1997 года, согласно которому РФ признавала Крым территорией Украины, брала на себя обязательства относительно режима пребывания своего воинского контингента на территории Украины, а также финансовые обязательства относительно его содержания.

"Потому заявления премьер-министра РФ о том, что они в одностороннем порядке расторгают это соглашение и будут пытаться компенсировать с Украины около 11 млрд грн, являются политически некорректными и в правовом порядке никчемными. Потому что именно российская сторона нарушила свои обязательства... и никаких правовых оснований, по моему мнению, как юриста и законодателя, у них нет относительно компенсации с Украины этих 11 млрд... И мы не получали никаких правовых сообщений от российской стороны относительно этих компенсаций", - отметил Петренко.

Кроме того, он добавил, что соглашение о пребывании ЧФ РФ на территории в Крыму будет использовано в качестве одного из доказательств нарушения российской стороной территориальной целостности Украины.