Крым без света. Темиргалиев обвиняет Украину в сокращении поставок электроэнергии

Как сообщили в эфире 5 канала, также частично обесточены Бахчисарай, Саки, Евпатория и Симферополь, а также районы - Нижнегорский, Сакский, Черноморский, Бахчисарайский и Симферопольский, пишет Украинская правда.

Электричество на полуострове исчезло около 20:00 и изначально узнать о причинах обесточивания было невозможно - телефоны аварийных служб не отвечали.

Впоследствии появилась официальная информация от компании ДТЭК - Крымэнерго о причинах обесточивания: согласно сообщению, причиной отключения света является "большая поломка высоковольтной сети".

По данным компании, в настоящее время обесточены две трети Автономии.

Электроснабжение обещают восстановить к утру 24 марта.

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В свою очередь вице-премьер самопровозглашенной новой власти Крыма Рустам Темиргалиев заявил: Украина на 50% снизила объем электроэнергии, поставляемой в Крым.

"Украинская поставляющая компания "Укрэнерго"... в два раза снизила объем поставляемой энергии. То есть сейчас на полуостров приходит 50% от планируемых объемов", - сказал Темиргалиев, сообщает РИА Новости.

По его словам, после снижения мощности "Крымские энергосистемы" в соответствии с регламентом провели плановое веерное отключение объектов на полуострове.

"Сейчас идет плановое веерное системное отключения в зависимости от объемов поставляемой электроэнергии. В данный момент около 30% Крыма обесточены. Это еще не предел падения. Если отключат оставшиеся 50%, ситуация будет еще сложнее", - добавил Темиргалиев.

Как известно, ранее появилась информация, что в ряде крымских городов пропало электричество, в частности без света остались Керчь и половина Феодосии, обесточены Белогорск, Нижнегорский, Зуя, Алушта и частично - Симферополь и Ялта.