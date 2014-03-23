Аваков показал новые БТРы для Нацгвардии

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Новейшие современные БТРы украинского производства для Национальной Гвардии Украины.

Проблем, задач и вопросов много, но постепенно и системно на них появляются ответы", - написал Аваков.