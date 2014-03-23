Аваков показал новые БТРы для Нацгвардии
23:05, 23 марта 2014Политика
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Новые современные БТРы украинского производства для Национальной гвардии уже готовы к эксплуатации.
БТРы украинского производства / facebook
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Новейшие современные БТРы украинского производства для Национальной Гвардии Украины.
Проблем, задач и вопросов много, но постепенно и системно на них появляются ответы", - написал Аваков.
БТРы украинского производства / facebook
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