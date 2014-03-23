Большинство военных тактической группы «Крым» верны присяге украинскому народу
Большая часть военнослужащих тактической группы «Крым» остается верной присяге украинскому народу.
"Подавляющая часть военнослужащих соединения остается верной Присяге украинскому народу. Военнослужащие находятся на своих местах и выполняют служебные обязанности. Переговоров с российскими захватчиками мы не вели и, соответственно, никаких предложений не принимали", - сообщил группе «Информационное сопротивление» Командир тактической группы «Крым» генерал-майор Олег Струцинский, передает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.
Струцинский также уточнил, что в составе соединения проходит службу немало представителей крымскотатарского народа, которые сдаваться не собираются.
"Офицеры и контрактники тг "Крым", которые остаются верными Присяге, ждут от командования и правительства решений, которые готовы выполнить",- написал Тымчук.