Большинство военных тактической группы «Крым» верны присяге украинскому народу

"Подавляющая часть военнослужащих соединения остается верной Присяге украинскому народу. Военнослужащие находятся на своих местах и выполняют служебные обязанности. Переговоров с российскими захватчиками мы не вели и, соответственно, никаких предложений не принимали", - сообщил группе «Информационное сопротивление» Командир тактической группы «Крым» генерал-майор Олег Струцинский, передает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

Струцинский также уточнил, что в составе соединения проходит службу немало представителей крымскотатарского народа, которые сдаваться не собираются.

"Офицеры и контрактники тг "Крым", которые остаются верными Присяге, ждут от командования и правительства решений, которые готовы выполнить",- написал Тымчук.