Российская агрессия против Украины разрушила всю европейскую систему безопасности - адмирал Кабаненко

Об этом заявил бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Кабаненко в в эфире телеканала БТБ в субботу.

«Фактически это попытка создать новый европейский порядок, где нет Украины и многих других субъектов государственности. А зато есть империя, которая строится на принципах военной силы и тоталитарных принципах. Мы должны понять это, и, думаю, на Западе также это уже начинают это понимать», - сказал Кабаненко.

Читайте такжеРоссия накапливает наступательное вооружение на границе с Украиной - адмирал Кабаненко«Мы должны защитить сами себя, ведь никто не будет за нас воевать. Никто за нас не решит вопрос нашей независимости и безопасности, потому что так построен демократический мир. Тем более, что мы не являемся членами системы коллективной безопасности. Например, в Евроатлантическом договоре есть ст.5, которая определяет, что при нападении на одну из стран НАТО, считается, что нападение было совершено на все страны альянса. То есть в этой ситуации так исторически и геополитически сложилось, что мы можем рассчитывать только на собственные силы. Но помощь, надеюсь, будет в разных плоскостях», - считает адмирал.

«Многие сегодня считают, что все обойдется, но это не так. Ведь военные индикаторы и аспекты того, что происходит, свидетельствуют, что мы должны ментально, морально, сознательно готовиться к наихудшим сценариям. Мы должны перейти от сознания мирного времени к сознанию войны. Это также очень важно. Это принципиальные вещи, которые также будут работать на нашу победу», - подытожил адмирал.