В Севастополе начнутся мероприятия к Дню Соборности Украины

Завтра в Севастополе начнутся мероприятия, посвященные Дню Соборности Украины.

Как передает корреспондент, согласно утвержденному на заседании оркомитета плану, с 18 по 22 января на базе Центра научно-технического творчества учащейся молодежи будет организована городская выставка изобразительного и декоративного искусства.

20 января в Украинском культурно-информационном центре пройдет ставшая уже традиционной торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Украины. На 21 января в городской администрации запланировано проведение тематического «круглого стола», посвященного Дню Соборности Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации городской государственной администрации, 22 января при участии руководства городской и районных госадминистрации, городского и районных советов состоится торжественное возложение цветов к памятникам Т.Г. Шевченко (в Гагаринском районе города) и Лесе Украинке (в Балаклавском районе). В мероприятии также примут участие рота почетного караула и оркестр ВМС Украины, общественные организации и политические партии, школьники и студенты, общественность города.

В этот же день в Севастопольском центре культуры и искусств пройдут торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Соборности Украины.

В учебных заведениях города будут проведены устные журналы на тему: «Украина – соборное государство», тематические уроки, классные часы. 22 января во всех школах Севастополя пройдут тематические уроки, посвященные Дню Соборности Украины, в рамках всеукраинской акции «Дети объединяют Украину».

Кроме того, как сообщили в горгосадминистрации, на протяжении всей следующей недели в библиотеках города будут открыты книжные тематические выставки «Соборность Украины», «Соборность – это единение». 22 января в филиалах № 2,3 Центральной библиотечной системы для взрослых пройдут часы интересных сообщений: «Страницы истории Соборности Украины», «От идеи до истории Соборности Украины». Специально для маленьких севастопольцев в библиотеке им. Гайдара состоится викторина «Символика Украины».