Киевсовет утвердил бюджет города (дополнено)

Киевский городской совет утвердил бюджет столицы на 2008 год с доходной частью 20 млрд. 326 млн. грн. и расходами – 20 млрд. 726 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 87 депутатов Киевсовета.

Согласно принятому документу, консолидированный бюджет - с учетом бюджетов 10 районов города - в 2008 году будет составлять 24 млрд. 850 млн. грн.

Предусматривается, что бюджет Киева получит 11 млрд. 318 млн. грн. доходов за счет налогов, среди которых 10 млрд. грн. – налог на доходы физических лиц, 1 млрд. 015 млн. грн. – поступления от платы за землю. Неналоговые поступления бюджета составляют 326,5 млн. грн., доходы от операций с капиталом предусмотрены в сумме 1 млрд. 787 млн. грн., поступления целевых фондов – 2 млрд. 078 млн. грн.

Согласно бюджету, Киев получит субвенции из государственного бюджета в сумме 2 млрд. 682 млн. грн. на выполнение функций столицы.

Расходы Киева в этом году утверждены: на государственное управление – 268,4 млн. грн., на образование – 344,8 млн. грн., на здравоохранение – 1 млрд. 986 млн. грн., на социальную защиту и социальное обеспечение – 1 млрд. 992 млн. грн. (в этой сумме предусмотрены 56 млн. грн. на субсидии населению на оплату ЖКУ), на жилищно-коммунальное хозяйство отдельно предусмотрены расходы в размере 561,8 млн. грн., на культуру и искусство – 197,2 млн. грн., на СМИ – 14,8 млн. грн., на физкультуру и спорт – 55,2 млн. грн.

4 млрд. 104 млн. грн. - это расходы бюджета столицы на строительство. На транспорт и дорожное хозяйство, связь и телекоммуникации предусмотрено 741,2 млн. грн., на другие расходы, связанные с экономической деятельностью, - 530,5 млн. грн. Расходы на целевые фонды составляют 1 млрд. 816 млн. грн. расходы, которые не отнесены к основным группам, - 7 млрд. 586 млн. грн., в том числе, средства, которые передаются в госбюджет, - 5 млрд. 651 млн. грн.

В бюджете столицы на льготы по отрасли транспорта предусмотрено, в частности: на регуляцию цен на услуги местного автотранспорта – 88,5 млн. грн.; на услуги метро – 99,9 млн. грн., на услуги электротранспорта – 96,9 млн. грн. На льготный проезд отдельных категорий граждан в автотранспорте – 46,8 млн. грн., на электротранспорте – 131,6 млн. грн.

Депутаты сегодня также утвердили Программу социально-экономического развития столицы на 2008 год.