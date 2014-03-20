Пропавшего в Крыму татарина нашли избитого

Об этом в Facebook сообщил журналист Осман Пашаев.

По его словам, мужчина не хочет общаться с журналистами и утверждает, что инцидент, который с ним произошел, "является личной разборкой и никак не связан с политической ситуацией в Крыму".

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Родственница Сулеманова рассказала, что он не доехал от Бахчисарая до железнодорожного вокзала Симферополя (где должен был сесть на поезд до Одессы). Связь с ним оборвалась в 14:30. "Потом избитого его нашли знакомые на улице Севастопольской", - пишет Пашаев.

"Нури работает на турецкой фабрике, но через блокаду симферопольского аэропорта не смог вовремя вылететь, поэтому решил добраться поездом до Одессы, а оттуда на теплоходе отправиться в Стамбул", - отмечает журналист.