Пропавшего в Крыму татарина нашли избитого
Крымский татарин Нури Сулейманов, который пропал сегодня днем, нашелся.
Об этом в Facebook сообщил журналист Осман Пашаев.
По его словам, мужчина не хочет общаться с журналистами и утверждает, что инцидент, который с ним произошел, "является личной разборкой и никак не связан с политической ситуацией в Крыму".
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Родственница Сулеманова рассказала, что он не доехал от Бахчисарая до железнодорожного вокзала Симферополя (где должен был сесть на поезд до Одессы). Связь с ним оборвалась в 14:30. "Потом избитого его нашли знакомые на улице Севастопольской", - пишет Пашаев.
"Нури работает на турецкой фабрике, но через блокаду симферопольского аэропорта не смог вовремя вылететь, поэтому решил добраться поездом до Одессы, а оттуда на теплоходе отправиться в Стамбул", - отмечает журналист.