Верховной Раде придется работать в субботу и воскресенье?

Рассмотрение кадровых вопросов в Верховной Раде перенесено на пленарное заседание 25 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ после заседания Согласительного совета ВР.

По его словам, на Согласительном совете достигнута договоренность, что завтра эти вопросы не будут рассматриваться, поскольку оппозиция требует сначала принять решения об освобождении от должностей людей, а затем уже принимать решения о назначении на эти должности других кандидатур.

В.ЯВОРИВСКИЙ сообщил, что это «нормальное предложение, и мы пошли ему навстречу».

Он также отметил, что оппозиция настаивает на том, чтобы голосование в парламенте происходило путем поднятия рук.

В.ЯВОРИВСКИЙ пошутил, что в таком случае Верховной Раде Украины придется работать и в выходные – субботу и воскресенье.

Как сообщал УНИАН, 14 января во время Согласительного совета председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что от правительства в парламент поступил ряд кадровых предложений.

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что на должность председателя ФГИУ будет предлагаться кандидатура Андрея ПОРТНОВА, на должность вице-премьер-министра по вопросам ТЭК - Виталия ГАЙДУКА, на должность председателя АМК - Давида ЖВАНИИ и на должность председателя Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания - Игоря КУРУСА.

По словам А.ТУРЧИНОВА, эти кандидатуры уже внесены на рассмотрение парламента и согласованы премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО с коалицией. Кабмин предлагал ВР осуществить соответствующие назначения на этой неделе.