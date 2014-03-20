США расширяют список россиян, против которых введены санкции

Об этом Президент США Барак Обама заявил в своем докладе относительно Украины, который транслировался на сайте Белого дома.

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«Я хочу очертить ситуацию в Украине и ответные шаги, которые делает США. Последние дни мы глубоко обеспокоены происходящим. Мы увидели незаконный референдум, который состоялся в Крыму, действия России с целью аннексии Крыма и опасность эскалации на территории Крыма, а также во всей восточной Украине. Это тот выбор, который сделало российское правительство. Выбор, который не воспринимается как международным сообществом, так и властью Украины. Из-за такого решения российского правительства мы должны, как и собирались, ввести дополнительные меры против России», - отметил Обама.

«Опираясь на указ, который я подписал, в ответ на российскую интервенцию в Украину мы вводим санкции в отношении большего количества российских высокопоставленных должностных лиц. В дополнение мы уже применили санкции к другим лицам, имеющим существенные ресурсы и влияние, чтобы обеспечивать поддержку российскому руководству, равно как и к банкам, оказывающим материальную поддержку этим лицам. Мы прибегаем к таким действиям в ответ на то, что Россия уже сделала в Крыму», - сказал президент США.

«В то же время весь мир наблюдает, как Россия располагает свои войска так, что они могут распространяться дальше на восточную и южную Украину. По этим причинам мы работаем тесно с нашими европейскими партнерами, чтобы перейти к более жестким действиям в дальнейшем, если Россия будет продолжать эскалацию ситуации», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда лиц, действия которых были направлены на усиление кризисы в Украине и поддержку военной агрессии на территории Автономной Республики Крым.

В частности, санкции вводятся в отношении российских чиновников Владислава Суркова (помощник президента РФ Владимира Путина), Сергея Глазьева (советник президента РФ Путина), Леонида Слуцкого (депутат Госдумы, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и отношений с соотечественниками), Андрея Клишаса (член Совета федераций, председатель Комитета по вопросам развития гражданского общества), Валентины Матвиенко (председатель Совета федераций), Дмитрия Рогозина (вице-премьер-министр правительства РФ) и Елены Мизулиной (депутат Госдумы).

Кроме того, под действие санкций подпадают Сергей Аксенов (самопровозглашенный премьер-министр Крыма) – за угрозу миру, стабильности, территориальной целостности Украины, Владимир Константинов (спикер крымского парламента, который провозгласил декларацию независимости Крыма 11 марта 2014 года), Виктор Медведчук (лидер движения «Украинский выбор» и спонсор экс-президента Виктор Януковича) и собственно Виктор Янукович (экс-президент Украины, который сбежал с Украины в Россию и обратился к президенту Путину с просьбой ввести в Украину войска).

Сегодня, 20 марта, президент США Обама заявил, что подписал указ, позволяющий ввести экономические санкции против России.

Справка УНИАН. После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% участвовавших в нем, проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Путин попросил парламент принять в состав России двух новых субъектов - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин и нелегитимные представители крымской власти подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

Сегодня, 20 марта, Государственная дума России на внеочередном пленарном заседании приняла решение об аннексии Крыма.