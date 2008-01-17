В ПР подсчитали максимальную численность контрактной армии – 2008

Заявление политических сил, которые находятся сегодня у власти, относительно перехода на контрактную службу уже в 2008 году, - тупиковое и ошибочное. Так народный депутат от ПР, бывший министр обороны Александр Кузьмук прокомментировал проблемы перехода Вооруженных Сил Украины на контрактную основу.

“Это крайне опасно для Украинского государства, - цитирует Кузьмука сайт Партии регионов. - Прежде всего, этот процесс нуждается в чрезвычайной концентрации ресурсов - что не отвечает задекларированным планам и реальным возможностям нашего государства”.

Среди других объективных факторов, которые будут препятствовать быстрому переходу украинской армии на контрактную основу Кузьмук упомянул демографическую ситуацию. “О демографической составляющей вообще никто никогда не вспоминает, - сказал депутат. - На военном учете сегодня находится 1млн. 500 тысяч человек. Две трети из них (больше миллиона) не подлежат призыву из-за наличия отсрочек. Это и по семейным обстоятельствам, и из-за необходимости продолжения учебы, депутатской деятельности, временной непригодности, уклонения от призыва и зачисления в резерв. Подлежат вызову к призыву около 507 тысяч. Из них имеют низкие морально-деловые качества, находятся на учете в органах МВД - 71 тысяча, не имеют образования – 12 тысяч, имеют два и больше хронических заболевания - 84 тысячи, имеют основания для отсрочки от призыва – 301тисяча. То есть, в качестве потенциальных кандидатов для прохождения службы в Вооруженных Силах и других военных формированиях можно рассматривать до 32 тысяч на полгода. Из них лишь 23 тысячи пригодны к контрактной службе”.

Вместе с тем Кузьмук заявил, что Партия регионов четко стоит на позиции, что альтернативы перехода на комплектование на контрактную службу в Украине не существует. Мы за профессиональную армию, но у нас собственный взгляд на ее перестройку. Нардеп добавил, что поверхностный подход, необоснованные сроки сводят на нет все попытки государства обеспечить собственную оборону.

Также, по мнению депутата, принудительно создавать контрактную армию, как это пытаются сегодня сделает властные силы, невозможно в принципе.

Кузьмук назвал реальный, на его взгляд, срок перехода на контрактную армию: 2012–2015 годы.