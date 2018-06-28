Разные судьбы национальных гвардий

С теоретической точки зрения французские революционеры действовали в духе древнегреческих и древнеримских республиканских традиций, рассматривая всеобщее ополчение граждан как неотъемлемый атрибут народовластия. С исторической – такие ополчения созывались и в феодальные времена, будучи заменены регулярными армиями незадолго до революции. С практической – регулярная армия, набираемая из рекрутов и руководимая аристократами, подозревалась в контрреволюционных настроениях и считалась ненадежной.

В таких условиях, в 1789 году, после взятия Бастилии, сначала в Париже, а позже и по всей стране, сначала стихийно, а потом - организованно была создана 300-тысячная Национальная гвардия. Эта структура формировалась по территориальному принципу на добровольной основе с выборным командным составом, и должна была поддерживать порядок и защищать революционные преобразования. Гвардия получала жалованье от правительства, но доступ в нее для бедных, а, значит, наиболее радикально настроенных слоев населения, был ограничен оригинальным способом. В качестве формы для гвардейцев установили нарядный дорогой мундир стоимостью не менее четырех ливров, оказавшийся многим революционерам не по карману.

В дальнейшем Национальная гвардия играла заметную, нередко, весьма противоречивую роль в ключевых событиях всех французских революций. В 1791 году на Марсовом поле в Париже она расстреляла демонстрацию сторонников превращения Франции из конституционной монархии в республику, в 1792-м сама приняла активное участие в антимонархическом восстании, завершившемся взятием королевского дворца и упразднением королевской власти. Усмиряла монархические мятежи в провинциях, а в 1795-м даже участвовала в монархическом мятеже в Париже, подавленном Наполеоном. В результате, штаб Национальной гвардии был распущен. Придя к власти, Наполеон значительно уменьшил ее состав и взял в свои руки назначение офицеров. В своих войнах Национальную гвардию он использовал мало, отводя ей вспомогательные функции.

После реставрации династии Бурбонов, Национальная гвардия продолжала существовать и была упразднена лишь в 1827 году, но ненадолго. Уже во время революции 1830 года Национальная гвардия была восстановлена и возвела на трон короля Луи-Филиппа. В феврале 1848 года она присоединилась к новой революции, на этот раз уже против Луи-Филиппа, а в июле того же года подавила восстание рабочих и безработных в Париже.

Во время Франко-Прусской войны 1870-1871 годов Национальная гвардия обороняла Париж, а после народного восстания во французской столице Центральный комитет Национальной гвардии стал временным революционным правительством Парижской Коммуны на первом этапе ее недолгого существования. После разгрома Коммуны, французская Национальная гвардия была снова распущена и упразднена. На этот раз окончательно.

Американцы держат первенство

Несмотря на приоритет французов, считается, что Национальная гвардия США появилась не только раньше французской, но даже раньше самих США. Свою историю она ведет с 12 декабря 1648 года, когда законодательное собрание колонии Массачусетского залива объединило разрозненные отряды ополчений поселенцев в три полка, с целью более эффективного их использования колониальным правительством в вооруженных конфликтах с индейцами.

Сейчас американская Национальная гвардия насчитывает более четырех с половиной сотен тысяч человек. Комплектуется она на добровольной основе и считается организованным резервом вооруженных сил. Гвардейцы проходят полугодичный курс подготовки, а на службу тратят не менее ста дней в году. Остальное время они работают по основной, гражданской, специальности. Боевая подготовка проходит по выходным дням, также проводятся двухнедельные сборы в военных лагерях.

За службу в Национальной гвардии выплачивается жалованье. Среди прочих льгот предусмотрены надбавки для платы за жилье, униформу, медицинское обслуживание. Также гвардейцы имеют возможность отовариваться в военных магазинах и заправлять свои автомобили на военных заправках, где цены существенно ниже, чем в среднем по стране. После двадцати лет службы они получают необлагаемую налогом надбавку к пенсии. Такая политика позволяет привлекать в Национальную гвардию около 60 тысяч добровольцев ежегодно.

Внутри страны Национальная гвардия привлекается для борьбы со стихийными бедствиями, пожарами и техногенными катастрофами, подавляет массовые беспорядки, патрулирует улицы во время митингов и демонстраций. За пределами США гвардия принимала и принимает участие практически во всех крупных американских военных операциях, кроме войны во Вьетнаме.

Остальной мир

В большинстве стран мира имеются военизированные структуры с похожими функциями. Они носят разные, порой, довольно экзотические названия, но даже те, которые именуются национальными гвардиями, перечислить непросто. Да и не везде название отражает суть.

Так, например, на Кипре национальной гвардией называется армия страны. В Хорватии сначала возникла Национальная гвардия, а через несколько месяцев была преобразована в вооруженные силы республики. Не существует больше и национальной гвардии Никарагуа. Вооруженная и обученная американцами, она стала основной опорой диктаторского режима в борьбе с революционерами-сандинистами, а после победы революции была ликвидирована.

Боливарианская Национальная гвардия Венесуэлы сейчас противостоит на улицах оппозиционным демонстрантам. Национальная гвардия Шри-Ланки является одновременно резервом и крупнейшим полком вооруженных сил сингалов – этнического большинства. Во время гражданской войны с тамилами она обеспечивала защиту и охрану территории, захваченной регулярной армией. Гвардия национальной охраны Индии – элитное спецподразделение по борьбе с терроризмом, входящее в полицейские силы. А Национальная гвардия и Гвардия кочевников в республике Чад, согласно конституции, обеспечивает защиту политических и административных свобод, защиту государственных зданий, поддержание порядка в сельской местности и на территориях кочевников, охрану и контроль тюрем.

Постсоветское пространство

С распадом СССР новые независимые государства обзавелись собственными вооруженными силами. Многие не смогли пройти мимо красивого и звонкого словосочетания «национальная гвардия», но наполняли эту форму разным содержанием. Национальная гвардия Азербайджана, например, входит в структуру Особой государственной службы охраны, является специальным военным формированием с особыми полномочиями и обеспечивает охрану президента, и правительства. В Киргизии национальная гвардия является самостоятельным элитным воинским формированием, находящимся в подчинении президента. Национальная гвардия Узбекистана состоит из одной бригады в тысячу человек. Она защищает стратегические базы и охраняет правительственные объекты в Ташкенте.

На волне революционного энтузиазма, после поражения августовского путча 1991 года, предпринимались попытки создать свою национальную гвардию в России. Но эта затея не увенчалась успехом, поскольку ей помешало политическое противостояние. Курировать проект должен был вице-президент Руцкой, но он вскоре оказался в оппозиции президенту Ельцину, что не могло не сказаться отрицательно на реализации плана. К тому же, активно воспротивилось оборонное ведомство. В итоге, функции по ликвидации последствий катастроф, борьбе с чрезвычайными ситуациями и гражданской обороне были возложены на государственный комитет, позже преобразованный в МЧС России.

Драматически складывалась история Национальной гвардии Грузии. Она была создана по указу президента Звиада Гамсахурдиа 20 декабря 1990 года из добровольцев и бывших офицеров советской армии. Первым командующим стал Тенгиз Китовани. А ровно через год, 20 декабря 1991 года, Гамсахурдиа потребовал немедленного разоружения и роспуска Национальной гвардии, угрожая атаковать ее базу четырьмя ракетами «земля - земля». В ответ национальные гвардейцы напали на президентский дворец и сыграли ключевую роль в свержении президента. Это был не первый конфликт Национальной гвардии с президентом.

Во время путча 19 августа, Гамсахурдиа уже упразднил гвардию и переподчинил ее личный состав МВД во исполнение указа московского ГКЧП о роспуске незаконных военных формирований. Тогда гвардия отказались выполнить приказ и ушла в леса. После поражения путчистов грузинский президент вернул национальным гвардейцам их статус, однако те встали на сторону оппозиции в начавшейся гражданской войне.

В 1995 году, при новом президенте Эдуарде Шеварднадзе, Тенгиз Китовани, уже экс-командующий Национальной гвардии и экс-министр обороны, был осужден за организацию незаконных вооруженных формирований. Но инкриминировалось ему не создание Национальной гвардии, а попытка во главе нескольких сотен сторонников пойти войной на Абхазию.

В 2003 году группа бывших офицеров и ветеранов Национальной гвардии попыталась свергнуть самого Шеварднадзе. Разоружив караул, они проникли на территорию подразделения мотострелковой бригады в Тбилиси. Мятежники взяли под контроль арсенал и завели двигатели трех танков и боевой машины пехоты, но были блокированы спецназом и, после переговоров, сложили оружие. Еще один бывший главнокомандующий Национальной гвардии Коба Кобаладзе был, вместе с несколькими другими офицерами, арестован в 2009 году за неудачную попытку военного переворота против следующего президента – Михаила Саакашвили.

Похоже, что сейчас грузинская Национальная гвардия остепенилась. В соответствии с рекомендациями США ей были определены новые задачи. В ее составе больше нет военных подразделений. Гвардия обеспечивает призыв граждан в армию, регистрацию и контроль резервистов, а также помогает правительству при чрезвычайных ситуациях и проведении различных церемоний.

Две попытки Украины

В Украине закон о создании Национальной гвардии был принят 4 ноября 1991 года, закон о ее расформировании – 11 января 2000-го. По большому счету, за исключением частностей, о которых будет сказано ниже, новый закон о Национальной гвардии от 13 марта во многом повторяет положения закона 1991 года. Как и сейчас, она формировалась на базе Внутренних войск, только не Украины, а СССР, дислоцированных на украинской территории. Максимальная численность гвардии была определена отдельным постановлением парламента в 30 тысяч человек, но реальная численность на протяжении ее существования значительно менялась. Сначала она составляла 16 тысяч, к 1993 году выросла до 60 тысяч, к 1995-му уменьшилась до законных 30, в 1998-м еще сократилась до 23 и на момент расформирования составляла первоначальные 16.

В новом законе максимальное количество личного состава Национальной гвардии, которое можно дальше увеличивать только законодательным путем, установлено в 60 тысяч человек, что заставляет задуматься о так называемом «планировании от достигнутого». Внутренние войска на октябрь 2013-го насчитывали 30 тысяч человек, но в декабре тогдашняя оппозиция, ставшая сейчас властью, зарегистрировала законопроект, в котором предлагала уменьшить их численность до 23 тысяч. Одним из соавторов законопроекта был нынешний куратор силового блока и первый вице-премьер Анатолий Ярема. Впрочем, тогда была не только другая власть, но и другая внешнеполитическая обстановка.

Есть заметные отличия в старом и новом законах о Национальной гвардии в плане ее подчинения. По закону 1991 года гвардия подчинялась Верховной Раде. Рада назначала и ее командующего по представлению президента. Этой должности придавалось довольно большое значение. Достаточно заметить, что закон оговаривал назначение командующего на 5 лет без права занимать свой пост больше двух сроков подряд. Однако в октябре 1995 года президент Кучма переподчинил Национальную гвардию себе как верховному главнокомандующему. Парламент был недоволен таким кульбитом, но ничего поделать не мог.

В нынешнем законе предусмотрено двоевластие в вопросе командования Национальной гвардией, что может стать почвой для конфликтов. Так, согласно закону, военно-политическое и административное руководство гвардией осуществляет министр внутренних дел, а непосредственно военное руководство – командующий Национальной гвардией, который назначается и увольняется парламентом по представлению президента. И хотя правительство формируется коалицией того же парламента, а отличия военно-политического и административного руководства от непосредственно военного хоть и поверхностно, но, все-таки, прописаны в законе, не факт, что в случае разногласий между президентом и парламентом, не встанет вопрос о дублировании функций и споре о полномочиях между двумя руководителями.

В последнее время часто звучат утверждения, что Кучма пошел на расформирование Национальной гвардии, поскольку пытался таким образом укрепить свой диктаторский режим, уничтожая национальную сущность подразделения. Подобные заявления очень далеки от действительности, так как все происходило с точностью до наоборот.

Первые призывы о ликвидации Национальной гвардии стали раздаваться еще в 1995 году. Исходили они от оппозиционных Кучме депутатов, заподозривших президента в диктаторских замашках после того, как он переподчинил себе гвардию своим указом. После избрания на второй президентский срок, депутаты, в декабре 1999 года, снова потребовали расформировать Национальную гвардию как потенциальный инструмент президентской диктатуры. Кучма был вынужден пойти на компромисс и в январе 2000-го подписал соответствующий закон, принятый парламентом.

Желаемое и действительное

Много мифов и «страшилок» создается вокруг Национальной гвардии, формируемой сейчас. Но далеко не все имеют под собой достаточные основания. Новая власть, пожалуй, действительно рассчитывала с помощью этого шага «убить сразу несколько зайцев». Удалось ли ей это – другой вопрос.

Первая проблема, которую, как представляется, планировалось решить, связана с трудностями в вопросе пополнения Вооруженных сил. Дело в том, что, в связи с переводом армии на контрактную основу, с 2014 года был отменен призыв на срочную службу. А, значит, и мероприятия для прихода пополнения новобранцев не готовились и условия не создавались. Контрактников же планировалось набрать гораздо меньше. При этом, во Внутренние войска призыв сохранялся. Его планировалось постепенно уменьшать и свести на нет только в 2017 году.

Однако события последних месяцев изменили отношение к службе во Внутренних войсках на резко негативное как среди потенциальных призывников, так и среди их родителей. Да и на пополнение добровольцами - контрактниками особо рассчитывать не приходилось. Нужно было срочно что-то делать. Этим «чем-то» и стало переименование непопулярных Внутренних войск в благозвучную Национальную гвардию.

На волне патриотического энтузиазма, вызванного действиями России и кампанией в СМИ, приток добровольцев значительно активизировался. Говорить о достижении верхней планки в 60 тысяч гвардейцев, по меньшей мере, преждевременно. Однако не факт, что такая задача действительно поставлена.

Другой возможной причиной была неуверенность в боеспособности армии, ее моральном духе и лояльности новой власти. События последних недель должны были, в значительной степени, эту неуверенность развеять, что позволяет использовать структуры Национальной гвардии, в первую очередь, для подготовки и обучения армейского резерва.

Пока что не оправдываются опасения по поводу комплектования Национальной гвардии наиболее «кровожадными» из числа бывших протестующих и использования ее для разгона антиправительственных акций в юго-восточных регионах страны. Похоже, что власть в достаточной степени отдает себе отчет, что такой шаг сейчас способен привести, скорее, к резкой эскалации конфликта, чем к его урегулированию, и больше настроена на умиротворение юго-востока.

Если допустить, что у власти было циничное желание избавиться от самых беспокойных и агрессивных путем одевания их в военную форму, погружения в утомительную армейскую рутину и отправления из столицы «с глаз долой», то и его нельзя считать осуществленным. Обстановку на Майдане и вокруг властных кабинетов спокойной и бесконфликтной пока не назовешь. Наиболее радикальные силы не спешат подчиняться и разоружаться, а их лидеры не торопятся вливаться в структуры власти на предложенных условиях.

Все это не позволяет строить однозначных и точных прогнозов о будущем вновь воссозданной украинской Национальной гвардии. Единственное, что хотелось бы пожелать ее бойцам и офицерам – чтобы боевое оружие и боевые навыки им доводилось применять только на учениях и полигонах.

Игорь Гридасов