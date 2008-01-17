Ющенко встретится с Путиным 12 февраля

Второе заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и Российской Федерации состоится 12 февраля в Москве.

Как сообщили УНИАН в МИД Украины, это подтвердили в ходе сегодняшнего телефонного разговора министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей ДЕНИСОВ.

Ожидается, что во время заседания будет проанализирован весь комплекс вопросов двусторонних отношений во всех сферах и подписан План действий Украина-Россия на 2008 год.

После заседания украинско-российской межгосударственной комиссии премьер-министры и правительства обоих государств будут принимать меры с целью реализации достигнутых Президентами договоренностей.