Ющенко не уступит Тимошенко право интеллектуальной собственности?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет требовать, чтобы из Программы деятельности правительства было изъято обязательство о внесении изменений в закон о Кабинете Министров а также изменения к Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Ян БЕРНАЗЮК на брифинге в Секретариате Президента.

Он напомнил, что в парламенте уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон о Кабинете Министров, инициированный главой государства. Этот документ парафирован всеми членами коалиции, и поэтому нет оснований для ревизии соответствующего решения.

Относительно внесения изменений в Конституцию, Я.БЕРНАЗЮК напомнил, что Президент создал Конституционный совет, в который войдет широкий круг политических, общественных деятелей, в частности и представители правительства. По его словам, Конституционный совет непосредственно будет заниматься внесением изменений в Основной Закон.

В то же время Я.БЕРНАЗЮК подчеркнул, что большинство предложений Президента в программе деятельности правительства были учтены. «Президент считает, что это является хорошим знаком и позволяет вывести программу деятельности правительства на новый уровень», – сказал он.