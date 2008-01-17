Ющенко выдал Черновецкому поручений до 2012 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с городским председателем Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и секретарем Киевского городского совета Олесем ДОВГИМ ряд проблем столицы.

Как сообщает пресс-службе главы государства, в частности, речь шла об участии в подготовке к Евро-2012. В рамках этого обязательства город должен построить новый стадион на месте танкового завода в Дарницком районе.

По теме подготовки чемпионата Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ имел отдельный отчет перед Президентом, отметили в пресс-службе.

Также глава государства получил информацию от киевской власти о ходе строительства Подольского мостового перехода через Днепр и обустройство реки Лыбидь. Киевский председатель также доложил главе государства о выполнении бюджета города на текущий год.

Во время встречи также были обсуждены важные культурные проекты, которые должны быть реализованы в городе, в частности, сооружение Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, памятника погибшему журналисту Георгию Гонгадзе и т. п. По итогам беседы киевская власть получила ряд поручений главы государства.