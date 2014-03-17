В Донецке за медпомощью обратились 36 участников митингов, из них 4 человека находятся в больницах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании с руководителями структурных подразделений Донецкой областной государственной администрации заместитель губернатора Елена Петряева.

«По участникам акций. На сегодняшний день в лечебных учреждениях у нас находятся 4 человека. А всего обратилось за помощью 36 человек», - сказала она.Читайте такжеПророссийские активисты в Донецке попытались штурмовать прокуратуру

При этом Петряева отметила, что состояние здоровья всех участников, которые находятся на лечении, «от средней тяжести до удовлетворительного состояния, и помощь им оказывается в полном объеме, проблем в этом нет».

Как сообщал УНИАН, вечером 13 марта в Донецке митинг сторонников за единую Украину, который проходил вечером на площади им. Ленина, завершился нападением агрессивно настроенных пророссийских активистов на своих оппонентов, один человек погиб, 28 обратились за помощью к медикам.

15 и 16 марта в Донецке проходили митинги под флагами России пророссийских сил. И 16 марта при штурме здания областной прокуратуры пророссийскими активистами пострадал сотрудник милиции.