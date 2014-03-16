Аномально высокую явку крымчан на «референдуме» обеспечили граждане РФ и «карусели»
В Комитете избирателей Украины заявили, что аномально высокую явку крымчан на «референдуме» обеспечивают желающие проголосовать граждане России и «карусели».
Аномально высокая явка крымчан на так называемом крымском референдуме является результатом того, что в списки для голосования непосредственно на избирательных участках заносят всех желающих граждан России, а также людей, которые голосуют на нескольких участках одновременно.
Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко в эфире телеканала БТБ.
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Глава КИУ сейчас находится в Крыму и уже посетил избирательные участки в Алуште, Бахчисарае и Симферополе.
«На участках составляют так называемые дополнительные списки, куда заносят всех (желающих), проконтролировать это почти невозможно. Туда записывают людей с российскими паспортами, людей из других участков, или тех, кто голосует сразу на нескольких участках. Именно эти дополнительные списки создают такую якобы высокую явку, аномально высокую, о которой отчитываются нам сегодня крымское руководство. В то же время люди на участках есть, уровень явки оценить трудно, но она точно не такая высокая , как нам говорит руководство Крыма», - отметил Черненко.