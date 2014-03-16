ООН может обойти российское вето на резолюцию по Украине

Такого варианта развития событий не исключил постпред Великобритании при ООН Майкл Лайалл, сообщает радио Эхо Москвы.

По его словам, страны-участницы Совбеза не собираются опускать руки только потому, что Россия наложила вето на проект резолюции о незаконности крымского референдума. Поддержали предложенный США документ 13 из 15 стран-членов Совета безопасности ООН, Китай воздержался.

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В МИДе России заявили, что США с помощью предложенной резолюции хотели создать лживый информационный фон вокруг референдума в Крыму.

В России считают, что документ изначально не имел под собой никаких оснований, поскольку события в Украине не представляют угрозы международному миру и безопасности.