ООН может обойти российское вето на резолюцию по Украине
Резолюцию по Украине могут принять на Генассамблее ООН, где у России нет права вето.
Такого варианта развития событий не исключил постпред Великобритании при ООН Майкл Лайалл, сообщает радио Эхо Москвы.
По его словам, страны-участницы Совбеза не собираются опускать руки только потому, что Россия наложила вето на проект резолюции о незаконности крымского референдума. Поддержали предложенный США документ 13 из 15 стран-членов Совета безопасности ООН, Китай воздержался.
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В МИДе России заявили, что США с помощью предложенной резолюции хотели создать лживый информационный фон вокруг референдума в Крыму.
В России считают, что документ изначально не имел под собой никаких оснований, поскольку события в Украине не представляют угрозы международному миру и безопасности.