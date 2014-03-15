МВД Украины и СБУ призвали украинцев немедленно сдать незаконное оружие
23:31, 15 марта 2014Политика
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Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины призывают всех граждан немедленно сдать незарегистрированное оружие в органы внутренних дел.
Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств.
Милиция аргументирует такие меры чрезвычайной общественно-политической ситуацией, сложившейся в стране, а также обострением криминогенной обстановки.
"Приказываю работникам милиции немедленно приступить к выявлению незаконного оружия, его изъятию и привлечению к ответственности всех лиц, не сдавших оружие, по всей строгости закона независимо от политической принадлежности и участия в общественных формированиях правопорядка. Мы должны немедленно остановить насилие на улицах наших городов и защитить жизнь и здоровье людей", - говорится в сообщении МВД.
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