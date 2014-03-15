МВД Украины и СБУ призвали украинцев немедленно сдать незаконное оружие

Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств.

Милиция аргументирует такие меры чрезвычайной общественно-политической ситуацией, сложившейся в стране, а также обострением криминогенной обстановки.

"Приказываю работникам милиции немедленно приступить к выявлению незаконного оружия, его изъятию и привлечению к ответственности всех лиц, не сдавших оружие, по всей строгости закона независимо от политической принадлежности и участия в общественных формированиях правопорядка. Мы должны немедленно остановить насилие на улицах наших городов и защитить жизнь и здоровье людей", - говорится в сообщении МВД.