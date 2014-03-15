Власти Донецка предупреждены о возможных терактах и захвате госзданий 16 марта - активисты

«Из достоверных источников Координационный комитет патриотических сил Донбасса стало известно, что в воскресенье, на пророссийские акции в столицу Донбасса, планируется свезти до 50 тысяч человек, среди которых организованные преступные группы, в задачу которых входит захват государственных органов и общественных зданий, а также подстрекательство к участию в этом рядовых граждан", - сообщает Остров.

Также в планах российских сепаратистов организация теракта с многочисленными жертвами, для того, чтоб впоследствии представить это в СМИ как акт агрессии «бандеровцев» и украинских ультра-националистов», - говорится в заявлении.Читайте такжеВ Донецке похоронили "свободовца", зарезанного в ночной бойне 14 марта

«Цель пророссийских экстремистов – вынудить местные представительские органы власти объявить референдум и повторить в Донбассе крымский сценарий», - комментирует Координационный комитет патриотических сил Донбасса.

«Мы уверены, что власти и правоохранительные органы, также обладают этой информацией. Но факты откровенного саботажа милицией своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан, уже повлекшие человеческие жертвы, заставляют нас публично предупредить об этом жителей Донецкой области.

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Мы также делаем это для того, чтобы власти, в случае реализации пророссийскими сепаратистами вышеуказанного сценария, не смогли уклониться от ответственности и оправдать свое бездействие отсутствием информации», - заявляют организации-члены Комитета.

«В целях безопасности граждан, мы призываем жителей Донецка и других городов отказаться от проведения любых публичных акций и создания массовых скоплений людей в Донецке 16 марта», - призвал Координационный комитет патриотических сил Донбасса.