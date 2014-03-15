Amnesty International обвиняет РФ в цензуре на кануне референдума в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба Amnesty International.

"Блокирование этих сайтов является прямым нарушением права на свободу выражения. мнения, - заявил директор AI по Европе и Центральной Азии Джон Дальхёйзен.

"Это циничная атака на тех, кто осмелился обжаловать Кремлевскую интерпретацию фактов, предоставляя независимую, объективную информацию и предлагая платформу для свободных дискуссий" , - заявил он.

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По словам правозащитника, действия российского руководства наводят на воспоминания о советской эпохе глушения радиостанций.

"Россия закручивает гайки, ограничивая свободу выражения мнений в преддверии референдума в Крыму в предстоящее воскресенье. Это откровенная попытка заставить замолчать все критические по отношению к этой инициативе голоса", - добавил Далхёйзен.

"Россия усиливает практику "закручивание гаек" для свободы выражения накануне референдума в Крыму. Это явная попытка заставить замолчать тех, кто не согласен с этой инициативой", - сказал Дальхузен.

По требованию Генпрокуратуры РФ были заблокированы несколько известных интернет-ресурсов, как сообщается - за "призывы к противоправной деятельности и участия в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".