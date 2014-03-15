Российские военные признались, что начнут действовать после референдума

По мирным людям обещают не стрелять. В случае открытой стрельбы оккупанты готовятся прятать мирное население в подвалах.

ТСН удалось разговорить российских военных.

Разговорить оккупантов практически невозможно, приходится маскироваться под "местных". Кроме того, они осматривают всех, кто приближается к воротам захваченной ими части морской пехоты.

В то же время, россияне обещают со своим пришествием райскую жизнь всем крымчанам.

"Поверьте, как только это станет частью России, здесь столько туристов будет, вы устанете от них отбиваться", - говорят захватчики.

Вооруженные "зеленые человечки" подтверждают, что они русские и уверены, что в Украине находятся законно. Большинство из них контрактники с оформленной командировкой.

Также они говорят, что приехали в Украину вполне сознательно.

Свое пребывание объясняют тем, чтобы защитить референдум 16 марта, чтобы его никто не сорвал: "никакие бандиты, чтобы не было никаких терактов".

Кроме того, россияне раскрывают военную тайну и говорят, что действовать по-настоящему начнут 17 марта. Именно тогда, после незаконного референдума, заблокированные украинские воинские части будут считаться незаконными бандитскими формированиями и, соответственно, россияне пойдут на штурм.

Мирное население обещают не трогать: "Мирных жителей стрелять не будем. Мирных постараемся прятать в домах или подвалах".

Российские захватчики также рассказывают, что операцию по взятию Крыму планируют завершить в течение месяца.

Также они предупреждают, что в это время на восточной границе Украине тоже что-то будет происходить, поскольку там тоже их войска.