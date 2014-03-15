Российские военные признались, что начнут действовать после референдума
Российские военные раскрыли тайну о том, что по-настоящему начнут действовать 17 марта - сразу после референдума.
По мирным людям обещают не стрелять. В случае открытой стрельбы оккупанты готовятся прятать мирное население в подвалах.
ТСН удалось разговорить российских военных.
Разговорить оккупантов практически невозможно, приходится маскироваться под "местных". Кроме того, они осматривают всех, кто приближается к воротам захваченной ими части морской пехоты.
В то же время, россияне обещают со своим пришествием райскую жизнь всем крымчанам.
"Поверьте, как только это станет частью России, здесь столько туристов будет, вы устанете от них отбиваться", - говорят захватчики.
Вооруженные "зеленые человечки" подтверждают, что они русские и уверены, что в Украине находятся законно. Большинство из них контрактники с оформленной командировкой.
Также они говорят, что приехали в Украину вполне сознательно.
Свое пребывание объясняют тем, чтобы защитить референдум 16 марта, чтобы его никто не сорвал: "никакие бандиты, чтобы не было никаких терактов".
Кроме того, россияне раскрывают военную тайну и говорят, что действовать по-настоящему начнут 17 марта. Именно тогда, после незаконного референдума, заблокированные украинские воинские части будут считаться незаконными бандитскими формированиями и, соответственно, россияне пойдут на штурм.
Мирное население обещают не трогать: "Мирных жителей стрелять не будем. Мирных постараемся прятать в домах или подвалах".
Российские захватчики также рассказывают, что операцию по взятию Крыму планируют завершить в течение месяца.
Также они предупреждают, что в это время на восточной границе Украине тоже что-то будет происходить, поскольку там тоже их войска.