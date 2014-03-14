Председатель Донецкого облсовета призвал всех отказаться от митингов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своїй заяві, яка поширена прес-службою облради.

Шишацкий напомнил, что сегодня в Донецке траур по погибшим на митинге и он скорбит «как гражданин, как человек».

«Все три месяца противостояния ... Донбасс оставался территорией мира. Было трудно. Милиция деморализована и дезориентирована», - заявил председатель облсовета.

При этом он добавил, что областной совет «готов предоставить вам, правоохранители, всяческую помощь и поддержку, чтобы вы чувствовали себя по-настоящему донецкой милицией, которая защищает свои семьи, семьи ваших соседей и друзей». И, обращаясь к милиции акцентировал: «Но сегодня - вспомните свой ​​долг и свою присягу. Бездействие - это тоже преступление»

Также Шишацкий призвал «все политические силы, всех лидеров общественного мнения отказаться от любых массовых собраний по идеологическим убеждениям».

Он обратился «ко всем - к вам, дорогие мои земляки, к вам, которые приезжают на митинги с других мест, остановитесь! Братоубийственная война, в которую пытаются нас втянуть - страшное преступление, и нет цели, которая могла бы это оправдать».

Шишацкий также обратился к мировому сообществу: «Наш голос должен быть услышан всеми внешними сторонами. Не для воплощения чьих-то политических амбиций. А для сохранения нашего уникального, многонационального и мультикультурного Донбасса ».

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Донецке митинг сторонников за единую Украину, который проходил вечером на площади им. Ленина, завершился нападением на них агрессивно настроенных пророссийских активистов. В результате столкновений, по официальным данным, один человек погиб, 28 - обратились за помощью к медикам. Погиб активист областной парторганизации ВО «Свобода» Дмитрий Чернявский.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании четырех организаторов массовой драки в Донецке.

Прокуратура Донецкой области проводит проверку действий или бездействия работников правоохранительных органов, которые должны были обеспечивать общественный порядок во время проведения мирных акций 13 марта Донецке. Ведется досудебное расследование по ч.2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

Новоназначенный прокурор Донецкой области Николай Франтовский был представлен коллективу облпрокуратуры в среду, 12 марта.