В штурме базы в Симферополе пострадал иностранный журналист

Отряды так называемой «Самообороны Крыма» в четверг штурмовали базу хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Симферополе, травмирован журналист.

Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны Крыма Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

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«На территории базы хранения ГСМ находятся представители самообороны. В результате штурма через два входа на территорию воинской части частично повреждено ограждение. В настоящее время продолжаются переговоры с командованием части, представители самообороны выдвинули ультиматум: перейти на сторону крымского правительства или покинуть территорию центра ГСМ", - написал он.

Также Селезнев отметил, что согласно его источникам во время штурма травмирован один из иностранных журналистов.