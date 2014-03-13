Путин: Кризис в Украине возник не по нашей вине, но нас в него втянули

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал перед началом заседания с членами Совета безопасности России.

«Мы не можем обойти вниманием те события, которые складываются вокруг Украины, Крыма и всего, что касается этой непростой проблемы, которая возникла, хочу это подчеркнуть, не по нашей вине. Этот кризис возник, и мы вовлечены так или иначе в него. Хочу отметить, что это, прежде всего, внутриукраинский кризис. К сожалению, мы все понимаем, что мы оказались так или иначе вовлечёнными в эти события», - сказал Путин.

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«Давайте подумаем вместе на тему, как нам строить отношения с нашими партнёрами и друзьями Украины и с другими нашими партнёрами в Европе и в Соединённых Штатах», - добавил он.

В совещании приняли участие: председатель Правительства Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Сергей Иванов, председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев и постоянный член Совета Безопасности Борис Грызлов.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих. Российскими военнослужащими заблокировано и выведено из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачено 20 объектов и заблокировано 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачено 4 воинских части и заблокировано 37.

Парламент Крыма 6 марта принял решение о присоединении автономии к России и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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В ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет.

12 марта страны «Большой семерки», Европейский Совет и Европейская Комиссия призвали Россию прекратить поддержку референдума в Крыму.

«Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, президент Европейского Совета и президент Европейской Комиссии, призываем Российскую Федерацию прекратить все попытки изменить статус Крыма вопреки украинскому законодательству и с нарушением международного права. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить действия, которые поддерживают референдум на территории Крыма относительно его статуса, потому что это является прямым нарушением Конституции Украины», - говорится в заявлении.