Кернеса отпустили из Генпрокуратуры через 3,5 часа

Мэра Харькова Геннадия Кернеса отпустили из Генеральной прокуратуры более чем через три часа с начала допроса, сообщают "Вести".

"Будет суд избирать меру пресечения. Сегодня или завтра, пока сказать не могу", - сообщил Директор департамента информации горсовета Юрий Сидоренко.

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Напомним, сегодня в 10.30 мэр Харькова прибыл в Следственное управление ГПУ, назвав обвинения в свой адрес "местью политического лузера Авакова". Кернес проходит как подозреваемый по трем статьям УК Украины - пытки, похищение с корыстной целью и угрозы убийства.