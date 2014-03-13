США введут против России ограниченные неэффективные санкции - политолог

Американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковски считает, что, если судить по прошлым событиям, Президент США Барак Обама «нередко делает предупреждение, угрожает, но не осуществляет своих угроз, сказал он Радио "Свобода".

Ведь в этой ситуации он мог бы нанести серьезный ущерб Владимиру Путину, просто сделав все необходимое для резкого расширения экспорта американских энергоресурсов. Я думаю, что дело, скорее всего, обернется введением ограниченных неэффективных санкций».

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Между тем, по мнению эксперта, в этой ситуации «нужен решительная ответ, по крайней мере, со стороны США и Великобритании, которые являются гарантами соглашения, по которому Украина сдала свой ядерный арсенал России в обмен на заверения в незыблемости ее границ. Пока что, несмотря на заявления Вашингтона и западных столиц, у меня нет ощущения, что они намерены делать что-то серьезное. Если это произойдет, я буду удивлен».

Красовськи не думает, что США «должны рисковать военным конфликтом. На самом деле, мы говорим о необходимости противостоять с помощью разнообразных инструментов давления слабой власти, тотально коррумпированной страны, которая держится на экспорте энергоносителей, население которой уменьшается, которой угрожает исламский радикализм и в которой масса других проблем. Путин в этой ситуации прибегает к традиционному образу авторитарных лидеров, создавая в стране националистический угар с тем, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем и заработать политические очки. Ничего нового в этом нет».

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Как сказал американский политолог, Путина «можно остановить, если лишить Россию возможности для экспорта своих энергоресурсов и, соответственно, источников финансирования подобных незаконных акций. Меня беспокоит то, что если Вашингтон и его союзники не дадут адекватного ответа на это нарушение Россией принципиальных норм международного права, то последствия этого могут быть очень серьезными. Ведь Путин бросает в лицо Запада вызов: "посмотрим, что вы можете сделать в ответ на этот акт агрессии". И, думаю, верит, что ничего, что это сойдет ему с рук».

В свою очередь влиятельный консервативный комментатор Чарлз Краутхаммер в интервью телекомпании Foxnews высказал мнение, что Россию беспокоят «только геополитические решение Президента Обамы. И что они видят? Сразу после прихода в Белый дом Обама начинает подавлять Москву. Он односторонне отменяет соглашения с Польшей и Чехией о создании Противоракетной обороны, его следующий акт провозглашения стратегии "перезагрузки", которое россияне воспринимают как одностороннюю сдачу позиций, а потому они ничего не дают взамен. Потом они видят, что он делает в сирийском случае - громкие угрозы, за которыми ничего не наступает. В результате Обама оказывается в безвыходной ситуации, с которой его вытягивает никто иной, как Путин с помощью липовой соглашения об уничтожении сирийской химического оружия».

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«Легко предположить, что могут думать в такой ситуации про Обаму в Москве», - считает Краутхаммер.

Однако, отмечает радиостанция, если Обама решит действовать, большинство американцев согласны с тем, что это должны быть экономические инструменты давления. Проведенные в последние дни опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что заметная большинство американцев - около 60% - выступают за введение экономических санкций против России. Но при этом американцы предпочли бы, чтобы США держались на расстоянии от украинского конфликта. Только 29% опрошенных настаивают на решительной ответа России со стороны США.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках визита в США встретился с Обамой. Стороны провели открытую дискуссию о путях преодоления военного конфликта в Крыму.

Яценюк намерен сегодня, 13 марта, принять участие и выступить на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.