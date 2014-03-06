США вводят санкции против российских чиновников
14:53, 06 марта 2014Политика
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США вводят санкции против российских чиновников, которых считают ответственными за угрозу целостности Украины.
Белый дом вводит санкции против России / REUTERS
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
В то же время, ИТАР-ТАСС сообщает, что Белый дом объявил в четверг о распоряжении президента США Барака Обамы ввести санкции против российских официальных лиц и организаций, ответственных за подрыв демократических институтов в Украине.
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Конкретные фамилии чиновников, фигурирующих в списке, не уточняются.
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