США вводят санкции против российских чиновников

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В то же время, ИТАР-ТАСС сообщает, что Белый дом объявил в четверг о распоряжении президента США Барака Обамы ввести санкции против российских официальных лиц и организаций, ответственных за подрыв демократических институтов в Украине.

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Конкретные фамилии чиновников, фигурирующих в списке, не уточняются.