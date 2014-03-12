Куницын заявляет, что российские военные в Крыму не хотят воевать, «это не Чечня»

Об этом Куницын заявил в эфире телеканала ТВі, сообщает пресс-служба телеканала.

По его словам, «украинское общество объединилось перед угрозой российского военного вторжения на территорию Украины. И нам всем нужно использовать этот ресурс». «Почему, например, не организовать Марш Мира в Крым? Почему бы не двинуться многотысячными миротворческими колоннами – со всей Украины - к крымскому перешейку? Если пойдут десятки, сотни тысяч людей – что сможет сделать Путин? Сегодня всех, кто может защитить страну, нужно поставить под флаги Украины. Нужно показать им, что не 15 тысяч украинских солдат едва могут выбраться из своих казарм. А сотни тысяч людей идут на защиту своей Родины - тогда Путин ничего не сможет сделать», - убежден политик.

«Посмотрите, там, где им уже сказали: «Пошли вон, Родина для нас дороже!» - как летчики в Бельбеке, они отступили», - напомнил Куницын, добавив: «Нужно поднимать 120 тысяч ветеранов Афгана (Куницын - участник боевых действий в Афганистане), где наши казаки? Ребята, вы говорите, что вас – десятки тысяч? – так покажите себя!», - призвал Куницын.

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«Мир выступил гарантом нашей территориальной целостности после того, как мы отдали свое ядерное оружие. Третий в мире ядерный потенциал! И если Украину сейчас «кинут» те, кто гарантировал нам безопасность – они собственноручно создадут мировой прецедент, - убежден политик. - Тогда Северная Корея, Иран, Ирак, Китай, Индия и другие страны с чистой совестью смогут ответить мировому сообществу – мы не собираемся отдавать свое ядерное оружие, потому что видим, что делается с Украиной. Просто никто не будет верить ни ООН, ни любым другим международным организациям. Я рассчитываю, что такой прецедент может заставить мировое сообщество действовать», - заявил Куницын.

«Не стоит демонизировать результаты референдума, - также убежден политик. - Потому что смеется тот, кто смеется последним. Украинские солдаты стоят до конца. Даже тюрьмы крымские сказали российским войскам: зайдете – будем «мочить», говоря языком Путина. И в то же время мы из центра посылаем им меседжи – «Караул! Мы потеряли Крым!». Я бы таких людей ставил к стенке, условно говоря», – заявил Куницин.

«Я неделю был в Крыму, и все украинские военные просили передать: «Скажи им там, чтобы нас не предавали», - заявил Куницын. – В то же время, многие российские солдаты, которые там присутствуют, не хотят воевать. Это не Чечня. Это - брат пойдет на брата… И они это понимают».

Он также отметил, что «Путин вводил войска в страну Януковича, но сейчас Украина другая. Да, в России, возможно, в 16 раз сильнее военный потенциал, но сильнее ли они духом? Это риторический вопрос, потому что, по большому счету, россияне завидуют нам, украинцам», - убежден Куницын.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единодушно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу военных частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта, в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих.

Как сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, в целом с начала обострения ситуации в АРК российскими военнослужащими заблокировано и выведено из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачено 20 объектов и заблокировано 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачено 4 воинских части и заблокировано 37.