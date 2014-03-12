Власть в Крыму решила проводить референдум в обход баз данных Минюста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.

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«Минюст полностью заблокировал базу, мы не можем проводить купли-продажи недвижимости, акции регистрации браков, и так далее, но ключевая цель блокады базы данных по реестру избирателей», - сказал чиновник.

Вместе с тем он заявил, что у Крыма есть база данных избирателей, которая была подготовлена к выборам депутатов Верховной Рады Украины в 2012 году. И именно она будет использоваться для референдума.

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«Каждый сможет свободно проголосовать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает только официальная Москва.

6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей органам реестра, образованным в Крыму.