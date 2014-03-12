Добкин обжалует решение суда

Об этом он заявил после окончания судебного заседания в Печерском суде Киева, передает LB.ua.

"Конечно, будем защищаться, подадим апелляцию. То, что я видел в материалах дела, там сепаратизмом и "не пахнет", - сказал политик.

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Добкин еще раз подчеркнул, что продолжает настаивать на необходимости федерализации Украины, поскольку это, по его мнению, соответствует европейским тенденциям.

Кроме того, подозреваемый заявил, что не отказывается от своего решения баллотироваться в Президенты, и намерен в ближайшее время подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на регистрацию.