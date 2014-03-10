Сегодня Яценюк встретится с генсеком Совета Европы

Сегодня в 12.30 состоится встреча премьер-министра Украины Арсения Яценюка с генеральным секретарем Совета Европы Торбйоном Ягландом и министром иностранных дел Австрии Себастіаном Курцом.

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Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Встреча состоится в Верховной Раде.