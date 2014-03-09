В Симферополе бигборды предлагают крымчанам на референдуме выбирать между Россией и «нацизмом»

Об этом сообщается в сообществе ”Евромайдан” в сети Facebook.

На большом рекламном щите расположена реклама, на которой есть два изображения: фото карты Крыма, на котором есть знак нацистской Германии, а также флаг России. Текст бигборда предлагает крымчанам выбирать между ”нацизмом” и ”Россией”.

Как сообщал УНИАН, крымские власти, сформировавшие нелегитимное правительство, пытаются организовать на полуострове референдум. Ряд стран уже об’явили о том, что считают рефрендум незаконным.