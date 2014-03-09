В Симферополе бигборды предлагают крымчанам на референдуме выбирать между Россией и «нацизмом»
22:07, 09 марта 2014Политика
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На улицах Симферополя появились пропагандистские бигборды, которые агитируют жителей полуострова выбирать на нелегитимном референдуме присоединение к России.
В Симферополе бигборды предлагают крымчанам на референдуме выбирать между Россией и «нацизмом» / Facebook Евромайдан
Об этом сообщается в сообществе ”Евромайдан” в сети Facebook.
На большом рекламном щите расположена реклама, на которой есть два изображения: фото карты Крыма, на котором есть знак нацистской Германии, а также флаг России. Текст бигборда предлагает крымчанам выбирать между ”нацизмом” и ”Россией”.
Как сообщал УНИАН, крымские власти, сформировавшие нелегитимное правительство, пытаются организовать на полуострове референдум. Ряд стран уже об’явили о том, что считают рефрендум незаконным.
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