В Симферополе бигборды предлагают крымчанам на референдуме выбирать между Россией и «нацизмом»

22:07, 09 марта 2014
Политика
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На улицах Симферополя появились пропагандистские бигборды, которые агитируют жителей полуострова выбирать на нелегитимном референдуме присоединение к России.

В Симферополе бигборды предлагают крымчанам на референдуме выбирать между Россией и «нацизмом» / Facebook Евромайдан

Об этом сообщается в сообществе ”Евромайдан” в сети Facebook.

На большом рекламном щите расположена реклама, на которой есть два изображения: фото карты Крыма, на котором есть знак нацистской Германии, а также флаг России. Текст бигборда предлагает крымчанам выбирать между ”нацизмом” и ”Россией”.

Как сообщал УНИАН, крымские власти, сформировавшие нелегитимное правительство, пытаются организовать на полуострове референдум. Ряд стран уже об’явили о том, что считают рефрендум незаконным.

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