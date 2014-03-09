В Симферополе протестуют против референдума, участники грозятся перекрыть улицу

В Симферополе участники митинга, протестующие против всекрымского референдума о расширении прав автономии, заявляют о незаконном задержании сотрудниками милиции двух активистов — Андрея Щикуна и Анатолия Ковальского, и намерены перекрыть улицу Севастопольськую, если их не отпустят до конца акции.

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Как передает корреспондент УНИАН, по данным на 12.45 на митинге уже около полутысячи человек на митинге возле памятника Тарасу Шевченко.

«Ганьба путинскому фашизму, ганьба путинской оккупации Украины. Я думаю для этого безумца и шизофреника все это так просто не пройдет. Он будет наказан», - заявил академик Петр Вольвач.

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По данным митингующих, Щикуна и Ковальского задержали на железнодорожном вокзале Симферополя. Сейчас их местонахождения неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в митинге в поддержку местного референдума о статусе автономии, который в это время проходит в Симферополе, по разным оценкам, принимает участие от 7 до 10 тысяч человек.