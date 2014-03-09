Россия готова ответить на санкции США отказом в контроле над ракетами

Данные инспекционные группы контролировали стратегические наступательные вооружения.

"Поскольку такие инспекции являются мерой доверия, то в условиях фактически объявленных "санкций" со стороны США нормальных регулярных двухсторонних контактов по соблюдению договоров быть не может", - заявили в министерстве, сообщает ТСН.

В ведомстве назвали готовящиеся санкции США форс-мажорными обстоятельствами, которые позволяют предпринять подобные меры. Россия также может использовать как ответную меру приостановку участия в Договоре по открытому небу.