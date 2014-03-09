Россия готова ответить на санкции США отказом в контроле над ракетами
10:01, 09 марта 2014Политика
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Министерство обороны России рассматривает вопрос о приостановлении приема инспекционных групп в рамках обязательств по Договору о СНВ и Венскому документу 2011 года.
Россия готова ответить на санкции США отказом в контроле над ракетами
/ Фото : REUTERS
Данные инспекционные группы контролировали стратегические наступательные вооружения.
"Поскольку такие инспекции являются мерой доверия, то в условиях фактически объявленных "санкций" со стороны США нормальных регулярных двухсторонних контактов по соблюдению договоров быть не может", - заявили в министерстве, сообщает ТСН.
В ведомстве назвали готовящиеся санкции США форс-мажорными обстоятельствами, которые позволяют предпринять подобные меры. Россия также может использовать как ответную меру приостановку участия в Договоре по открытому небу.
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